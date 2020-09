Imunidade ao coronavírus pode durar seis meses e reinfetar pessoas todos os anos

A imunidade ao novo coronavírus pode ter uma duração limitada. De acordo com um novo estudo, levado a cabo pela investigadora Lia van der Hoek da Universidade Médica de Amsterdão, a imunidade poderá apenas durar seis meses e reinfetar pessoas todos os anos tal como uma comum constipação.



Uma análise a pacientes que sofreram com quatro tipos de coronavírus diferentes revelou que os doentes os recuperados podem voltar a ser reinfetados frequentemente.





A duração da proteção é assim de curto prazo, alerta a cientista Lia van der Hoek.As conclusões deste estudo coincidem com outro estudo, de uma equipa de cientistas do Reino Unido.Em Portugal, o número de casos diários de coronavírus tem vindo a aumentar gradualmente. Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, afirmou esta segunda-feira, na conferência de imprensa sobre a evolução do vírus em território nacional, que ainda não é possível determinar se esta será uma segunda onda. "Só daqui a uns dias" se poderá chegar a essa conclusão, defendeu.