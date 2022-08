Um incêndio deflagrou, pelas 6h00 desta sexta-feira, no 2º andar de um prédio na Rua Eugénio de Castro, em Alvalade. O incêndio provocou danos numa janela e ardeu vária documentação que estava dentro do apartamento, apurou o CM.Desconhece-se ainda a origem do fogo, que foi rapidamente extinto e não há feridos a registar.A Polícia Judiciária foi chamada ao local.