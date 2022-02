Incêndio deixa 20 pessoas feridas em resort no Brasil

Um incêndio que deflagrou no final da noite desta segunda-feira num resort da cidade brasileira de Cesário Lange, a 365 km de São Paulo, deixou pelo menos 20 pessoas feridas, cinco delas em estado grave. Esta terça-feira, os feridos continuavam internados no Hospital Municipal de Cesário Lange, numa UPA, Unidade de Pronto Atendimento da cidade, e os mais graves num hospital de Tatuí, a cerca de 10 km, à espera de transferência para um hospital especializado em queimados, provavelmente na capital paulista.

O fogo começou pouco depois das 23 horas locais desta segunda-feira, às 2h00 desta terça em Lisboa, quando uma banda atuava no espaço de eventos do Mavsa Resort. No local estavam apenas 40 convidados, que só perceberam a gravidade do sinistro quando as labaredas e a densa camada de fumo tóxico já se tinham espalhado.

Ainda não há uma causa oficial para o incêndio, mas há indícios de que poderá ter sido provocado pelo uso de pirotecnia pela banda durante a apresentação. Um dos integrantes do grupo musical terá acendido uma tocha ou algo similar como parte da apresentação, e ateou sem querer fogo ao forro do teto da sala de eventos.

Os feridos mais graves são exatamente membros do grupo musical que se apresentava no momento, os outros são funcionários do resort e hóspedes que assistiam ao espectáculo.A 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, sul do Brasil, 241 jovens morreram queimados ou intoxicados na Boite Kiss, naquela cidade, depois de o cantor de uma banda que se apresentava ter ateado fogo ao forro do teto ao acender uma tocha.