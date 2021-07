Violenta explosão em posto de combustível no Brasil faz um morto e 14 feridos

Uma violenta explosão num posto de gasolina na cidade de Rio Claro, no interior do estado brasileiro de São Paulo, matou uma pessoa, feriu outras 14 e deixou uma imagem impressionante de devastação no local. A explosão ocorreu ao inicio da noite desta quarta-feira e foi provocada por um incêndio aparentemente sem grande importância num camião carregado com productos químicos, incêndio esse que, de repente, se transformou numa tragédia.

O camião chegou ao posto, localizado no KM 175 da Rodovia Washington Luís, com fumo a sair de uma das rodas e o motorista provavelmente decidiu parar ali para ver o que era e pedir ajuda, mas não deu tempo. Mal o camião parou, uma explosão arrancou-lhe a roda, que foi arremessada para longe.

Logo de seguida, o fogo que já se alastrava por baixo do camião atingiu a parte de trás, carregada de produtos químicos altamente inflamáveis, e houve uma segunda explosão, esta muito mais violenta do que a anterior. Tão forte que abriu um grande buraco no solo.



Após uma terceira explosão, todo o posto ficou em chamas, camiões e automóveis que estavam no local também começaram a queimar e vários ficaram, literalmente, derretidos. Lojas que funcionavam no posto foram totalmente destruídas, e os vidros das janelas de casas e prédios vizinhos foram partidos pela deslocação de ar provocada pelas explosões, que chegou a arremessar pessoas a vários metros de distância.

Posto Confiante em Rio Claro, caminhão tanque explodiu. Oremos pelas vitimas!!!! pic.twitter.com/DKH5d80cJt — Alan ∴ ???? (@Alan_Aldrin) June 30, 2021

Bombeiros de Rio Claro e cidades vizinhas acorreram em grande número, conseguiram depois de muito esforço combater as labaredas, e levaram os feridos para hospitais da região. Esta quinta-feira, quase todos já tinham tido alta depois de medicados a ferimentos leves e queimaduras, sendo que dos feridos continuava internado em estado grave.