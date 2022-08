Incêndio em instalação de armazenamento de petróleo em Cuba alastra para 4.º tanque

As chamas alastraram esta terça-feira para um quarto tanque numa grande instalação de armazenamento de petróleo no oeste de Cuba, com o fogo desenfreado a consumir combustível de importância crítica para a ilha, que se debate com uma grave crise energética.

As equipas que trabalham para apagar o incêndio que tem vindo a atingir desde sexta-feira na zona industrial de Matanzas (Cuba ocidental) disseram hoje que a situação melhorou, mas que ainda é "complexa e difícil".

O segundo chefe do departamento nacional de extinção do Corpo de Bombeiros de Cuba, Alexander Avalos, disse hoje aos jornalistas que "ainda é um grande incêndio", mas que se assiste "a uma situação diferente da de ontem".