Incêndio em Tenerife está fora de controlo. Mais de 26 mil pessoas retiradas

O incêndio florestal que lavra no norte da ilha espanhola de Tenerife levou à retirada de cerca de 26 mil pessoas e já queimou cerca de 5 mil hectares de terra, segundo avança o El Mundo.O fogo deflagrou na noite de 15 de agosto no monte Arafo.A conselheira para o bem-estar social, Candelaria Delgado, estimou que cerca de 26 mil pessoas já foram retiradas das casas devido à evolução do incêndio no norte da ilha.O fogo, que continua descontrolado, já consumiu cerca de 5 mil hectares de terra e tem um perímetro de 50 quilómetros, afetando assim, 11 munícipios.