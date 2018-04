Incêndio na Embaixada de Portugal em Estocolmo faz vários feridos

Fogo combatido por mais de 50 bombeiros. Há suspeitas de fogo posto.

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou esta quarta-feira na Embaixada de Portugal em Estocolmo, Suécia. Segundo as primeiras informações, há registo de pelo menos cinco pessoas que ficaram feridas no fogo. No mesmo edifício funcionam também as embaixadas da Argentina e da Tunísia.



No combate às chamas estão mais de 50 bombeiros, apoiados por 12 viaturas. "O fogo está a consumir vários pisos e está descontrolado. O fumo invadiu o interior e os funcionários começaram a sair imediatamente para a rua", adianta Roger Steffen, dos Bombeiros de Estocolmo, não adiantando para já se o edifício já se encontra totalmente evacuado.



"As chamas estão mais ativas entre o 3.º e o 5.º andar e há risco do fogo se espalhar para os pisos superiores", afirma Steffen.



Segundo o Aftonbladet, trata-se de um caso de fogo posto. Este jornal adianta que um homem ficou insatisfeito com a resposta da Embaixada a um problema e que por isso terá ateado o fogo.



"Está uma grande número de patrulhas no local para verificar o que se passou. Não está excluída a hipótese de crime", explica o porta-voz da polícia de Estocolmo, Anders Bryngelsson, que garante que as chamas "já estão controladas".



As autoridades estarão à procura do suspeito de ter ateado o fogo, que começou precisamente na Embaixada Portuguesa. Trata-se de um homem com cerca de 50 anos com cabelos encaracolados grisalos, olhos claros e barba. "Não podemos adiantar muitos mais detalhes", disse o prota-voz da polícia ao Aftonbladet.



Moradores relatam o pânico vivido no local e dizem que os funcionários fugiram pelas escadas de incêndio.



