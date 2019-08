Incêndios na Amazónia aumentam 85% com Bolsonaro

Novos dados revelados por agências do governo brasileiro confirmam que o número de incêndios na floresta amazónica aumentou drasticamente desde que o presidente, Jair Bolsonaro, tomou posse, em janeiro, numa clara consequência da redução da fiscalização por ele impulsionada.De acordo com o último relatório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, de 1 de janeiro ao passado dia 23 de agosto foram registados no Brasil 76,7 mil focos de incêndio, o que representa uma subida de 85% em relação ao mesmo período de 2018.Já o Ibama, órgão do Ministério do Ambiente que fiscaliza e pune crimes ambientais, divulgou que, no mesmo período, houve uma queda de 29,4% no número de fiscalizações e multas de todos os tipos de crimes contra a natureza, em grande parte devido aos cortes no financiamento daquela agência impostos pelo governo. Quando se leva em conta apenas a Amazónia, a redução na fiscalização foi ainda maior, tendo-se cifrado nos 42,4%.Sob pressão, Bolsonaro ensaiou sábado uma reação tímida, enviando para a Amazónia dois aviões Hércules C130 e anunciando a mobilização de 44 mil militares para ajudarem a combater os fogos, mas não se sabe ainda como nem quando o farão.Entretanto, o G7, reunido desde sábado em Biarritz, acordou criar um fundo internacional que num primeiro momento vai financiar o combate aos focos de incêndio na Amazónia e, num segundo passo, ajudará a recuperar aquela floresta.