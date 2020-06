Índia bloqueia TikTok e outras aplicações chinesas por ameaça à segurança nacional

"De acordo com as informações disponíveis, estas aplicações estão envolvidas em atividades que são prejudiciais à soberania e integridade da Índia, defesa da Índia, segurança do Estado e ordem pública", diz o comunicado divulgado pelo governo local, adiantando que existiram "muitas reclamações" sobre as aplicações disponíveis nas plataformas iOS e Android, que foram acusadas de "roubar e transmitir clandestinamente os dados dos utilizadores de maneira não autorizada para servidores com localizações fora da Índia".Recentemente, a aplicação tornou-se uma das "apps" com mais downloads em todo o mundo e passou a atuar em 150 mercados globais, com a Índia a assumir-se como um dos principais países a usarem a aplicação, com cerca de 200 milhões utilizadores indianos.Para além do TikTok, foram banidas outras 58 aplicações, como a WeChat, a Weibo e a QQ, uma plataforma de mensagens idêntica ao WhatsApp, detida pela gigante Tencent.A relação entre ambos os países tem-se deteriorado desde o início deste mês, altura em que as tropas dos dois países se envolveram em confrontos, no vale de Galwan, oeste dos Himalaias, que resultaram na morte de 20 militares indianos.