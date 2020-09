Índia regista novo máximo diário de infeções por coronavírus com mais de 90 mil casos

A Índia contabilizou 90.632 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário no país, que nas últimas semanas tem registado o maior número de infeções, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.

Mais de um milhão de casos foram detetados na Índia em menos de duas semanas. As autoridades dizem que os testes diários no país excedem agora um milhão.

Nas últimas 24 horas, a Índia registou 83.341 infeções, acumulando 4.113.811 milhões desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil (o segundo país do mundo com mais casos), com 4.123.000 contágios, segundo os dados oficiais.