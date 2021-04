Indignação russa após mensagem norte-americana sem referência ao nome do primeiro homem que viajou no espaço

O responsável pela agência espacial russa, Dmitri Rogozine, condenou esta terça-feira a diplomacia norte-americana por não ter mencionado Iuri Gagarine nas mensagens que assinalaram os 60 anos do envio do primeiro homem para o espaço.

Na segunda-feira, o Departamento de Estado norte-americano publicou, em russo e em inglês, mensagens nas redes sociais por ocasião do Dia Internacional do Voo Espacial Habitado, celebrado anualmente a 12 de abril, mas o nome do primeiro cosmonauta, que efetuou este voo em 1961, não é mencionado.

"Sacanas. As superpotências não se comportam assim", escreveu na noite de segunda-feira no Twitter Dmitri Rogozine, responsável da agência espacial Roscosmos e um nacionalista russo conhecido por proferir declarações consideradas injuriosas, indica a agência noticiosa AFP.