Influencer morto à facada enquanto filmava um direto para as redes sociais

O influencer de gastronomia Gan, conhecido como 'Fatty Goes To Africa', foi esfaqueado até à morte, no passado dia 04 de dezembro, enquanto filmava um direto num mercado em Katmandu, capital do Nepal.O influencer, de nacionalidade chinesa, tinha 20 anos, e estava transmitir um direto, nas redes sociais, a partir de um mercado movimentado, em plena luz do dia, quando foi atacado. O agressor será um influencer rival, conhecido como Ayun, também de nacionalidade chinesa e com 37 anos de idade.O agressor vive no Nepal e, segundo o jornal britânico Daily Mail, guardava rancor do influencer por conta de dívidas não resolvidas.Gan foi esfaqueado no peito e abdómen e acabou por morreu na noite, apesar dos esforços das equipas de emergência e reanimação.O agressor feriu também um dos amigos de Gan, que teve de ser transportado para um hospital local.O suspeito foi detido e a investigação continua em curso.