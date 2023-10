Balmasheva, uma influencer de perda de peso russa, de 37 anos, deixou o antigo marido, Alexey Shavyrin, de 47 anos, e os cinco filhos que o casal tinha adotado. A mulher casou-se novamente, desta vez com o enteado, Vladimir Shavyrin, de 23 anos.A mulher tinha ajudado a criar o enteado desde os sete anos, mas segundo conta o ex-marido, Marina e Vladimir tiveram relações sexuais enquanto ainda eram casados. "Eles não tinham vergonha em ter relações sexuais enquanto eu estava em casa. Teria perdoado a traição dela, se não fosse o meu filho.... Ela corria do nosso quarto para a cama do meu filho quando eu estava a dormir. Depois disso, voltava e deitava-se na cama comigo como se nada tivesse acontecido", conta ao The Mirror.