Influenciadora de 23 anos morre após operação para reduzir suor nas axilas

Oxandrolone. A jovem não terá informado a clínica da toma destes últimos medicamentos e a combinação com a anestesia foi fatal.

Odalis Santos Mena, uma influenciadora de fitness de 23 anos, morreu na passada quarta-feira após ter sido sujeita a uma cirurgia, que se dizia simples, para reduzir o suor nas axilas.A jovem foi a uma clínica de cuidados da pele em Guadalajara, no México, para se submeter a um tratamento chamado MiraDry. O tratamento usa energia térmica para remover as glândulas sudoríparas e promete reduzir o odor corporal e os pelos nas axilas.No entanto, e apesar das garantias dadas pela clínica, a jovem morreu vítima de negligência. De acordo com o jornal britânico Mirror, Odalis ainda foi reanimada mas sem sucesso. Segundo relatos,Odalis foi anestesiada por um funcionário da clínica que nunca se tinha formado como anestesista e teve uma paragem cardíaca minutos depois.A causa da morte foi uma combinação de anestesia com Clembuterol, creatina e