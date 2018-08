Informação de voos em Gatwick escrita à mão após falha de sistema

Caos instalado em aeroporto de Londres.

11:21

Dear @Gatwick_Airport you should be tweeting this every 5 minutes! pic.twitter.com/e6UZyi5stc — Edmund von der Burg (@evdb) 20 de agosto de 2018

This tiny whiteboard is the only departures information in Gatwick Airport right now; every screen is offline. Utter chaos. This is a signature flourish at the end of a short trip that’s been full of reminders of how badly the UK’s infrastructure is crumbling. pic.twitter.com/6r7CDVheLf — Rob Fahey (@robfahey) 20 de agosto de 2018

Uma falha do sistema informático obrigou os funcionários do aeroporto de Gatwick, em Londres, a escrever à mão em telas brancas as informações sobre as partidas e as chegadas dos voos agendados."Lamentamos, mas devido a um problema, as nossas informações não estão a ser exibidas corretamente. Oiça os anúncios de voos das companhias aéreas e use as placas de voo temporárias nas salas de embarque", escreveu o aeroporto de Gatwick no Twitter.Segundo avança a Sky News, alguns passageiros mostraram a sua frustração nas redes sociais devido ao caos instalado no aeroporto para consultar toda a informação necessária.Em comunicado o departamento de comunicação do aeroporto de Gatwick refere um problema com a Vodafone, provedora de serviços tecnológicos do aeroporto, e espera que o caso seja resolvido o mais brevemente possível.