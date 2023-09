Inundações na Líbia já fizeram mais de 5300 mortos. Autoridades acreditam que número de vítimas pode duplicar

cheias causadas pelo rebentamento de uma barragem durante a tempestade Daniel.

Segundo o Ministério do Interior da administração do leste da Líbia, o número de desaparecidos nas inundações na Líbia rondava as 10 mil pessoas, enquanto os mortos já ultrapassavam os 5.200, esta terça-feira.

Mais de 5.300 corpos foram resgatados na cidade de Derna, na Líbia, e espera-se que o número de mortos aumente significativamente, podendo mesmo duplicar, disse, esta quarta-feira, o ministro da Administração Regional da Líbia citado pela Reuters, após asO "mar está constantemente a despejar dezenas de corpos", disse Hichem Abu Chkiouat, ministro da Aviação Civil da Administração que governa o leste da Líbia, acrescentando que a reconstrução custará milhares de milhões de dólares.De acordo com a Reuters, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) na Líbia disse que pelo menos 30.000 pessoas saíram de Derna, a cidade mais afetada pela tempestade Daniel.A OIM acrescentou que se sabe que 6.085 pessoas foram deslocadas noutras áreas atingidas pela tempestade, incluindo Benghazi, com o número de mortes ainda não confirmado."A OIM e os seus parceiros estão imediatamente a pré-posicionar bens de primeira necessidade, medicamentos, equipamento de busca e salvamento e pessoal para as áreas afectadas", acrescentou fonte da organização.