Inundações provocadas pelo Furacão Ida nos EUA fazem pelo menos 28 mortos

As violentas cheias que atingem os estados de Nova Iorque, Nova Jérsia e Pensilvânia mataram pelo menos 28 pessoas, mais de metade das quais na cidade de Nova Iorque. As inundações são o resultado do impacto do enfraquecido furacão ‘Ida’.













Leia também Passageiros presos no Metro inundado na China A maior parte das vítimas perderam a vida em caves de edifícios da cidade. A situação foi agravada no Sul de Nova Jérsia por um violento tornado que destruiu várias casas em Mullica Hill. A tempestade deixou mais de 150 000 casas sem eletrecidade.

As chuvas de quarta-feira causaram em poucas horas inundações com mais de 20 cm de altura, transformando estradas, ruas e túneis do Metro em verdadeiros rios e forçando as equipas de socorro a usarem barcos de borracha para resgatar dezenas de pessoas isoladas.





Centenas de passageiros foram retirados dos túneis e das carruagens do metro imobilizadas a meio da viagem em Nova Iorque. Vídeos partilhados on-line mostram o momento em que uma verdadeira catarata invadiu a paragem da rua 28.