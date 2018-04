Invade encenação e agride ator que fazia de soldado que prendeu Jesus

Homem gritava que não ia deixar Jesus morrer. Caso aconteceu em Nova Hartz, no estado do Rio Grande do Sul.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:39

Numa situação inusitada que bem poderia representar o Dia das Mentiras, que se assinala este domingo, 1 de Abril, um homem invadiu o palco onde se representava uma peça sobre a crucificação de Jesus Cristo e agrediu o actor que interpretava um dos soldados romanos que tinham acabado de pendurar o filho de Deus na cruz. O episódio ocorreu na cidade brasileira de Nova Hartz, no estado do Rio Grande do Sul.

A encenação sobre a Paixão de Cristo ocorria na Praça do Trabalhador, no centro da pequena cidade fundada por imigrantes europeus, e era assistida por cerca de mil pessoas, segundo o secretário de Planeamento, William Silva.



De repente, um espectador saiu do meio da plateia, galgou o palco e, com um capacete de mota que levava na mão, começou a agredir o actor Samir Rodrigues, que interpretava o soldado romano que agredia Cristo já pendurado na cruz, interpretado por outro actor.

Antes de ser contido por outros espectadores, o homem deu várias "capacetadas" no imaginário legionário, enquanto gritava que não ia deixar Jesus morrer. O espectador foi retirado do palco.

As pessoas que o contiveram e retiraram do palco tiveram ainda que o proteger, pois outros populares ameaçavam bater no homem, que parecia bastante confuso.



No meio da multidão, ele gritava para não se aproximarem dele, não conseguia responder ao que lhe perguntavam e nem sabia dizer quem era ou porque tinha agredido o ator, que, apesar do susto e das dores de cabeça, não ficou ferido.

Após o incidente, e protegido por algumas pessoas que evitaram que fosse agredido por ter interrompido a encenação pascal, o homem foi-se embora.



Nem foi feito registo oficial na polícia, pois o único carro da corporação existente na cidade estava a atender outra ocorrência num bairro mais distante e quando polícias de outra cidade chegaram a Nova Hartz já estava tudo terminado e a peça, por decisão dos actores e do director, Adriano Ferreira, tinha continuado.