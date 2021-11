Invasor do Capitólio dos Estados Unidos condenado a três anos e cinco meses de prisão

O mais conhecido invasor do capitólio nos EUA foi esta quarta-feira condenado a três anos e cinco meses de prisão.



Jacob Chansley, conhecido como "Xamã do QAnon" foi condenado pelo papel que teve no motim do Capitólio dos Estados Unidos.

Jacob Chansley, 34 anos, "tornou-se um ícone" dos dias de caos que abalaram a democracia norte-americana, disse o juiz Royce Lamberth ao pronunciar uma sentença de 41 meses de prisão ao ativista apoiante do ex-Presidente Donald Trump.

"O que você fez é terrível", concluiu o juiz, que disse ter levado em conta os remorsos do acusado, na determinação da pena.





Recorde-se que, milhares de apoiantes de Donald Trump atacaram a polícia e invadiram o Capitólio dos EUA em janeiro, forçando a interrupção da sessão do Congresso que certificaria a vitória de Joe Biden nas presidenciais. O edifício teve de ser evacuado, à medida que a multidão vencia as frágeis barreiras policiais, partindo janelas e forçando portas para entrar no recinto.