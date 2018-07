Investigadores encontram restos de pão com mais de 14 mil anos

Vestígios encontrados na Jordânia provam existência de pão, quatro milhares de anos antes do surgimento da agricultura.

Por Lusa | 20:00

Um grupo de investigadores encontrou vestígios de pão, feito por caçadores-recoletores que viveram há 14.400 anos, quatro milhares de anos antes do surgimento da agricultura.

Esta é a mais antiga prova da existência de pão até agora registada e foi encontrada numa exploração arqueológica na Jordânia designada Shubayqa 1.

A descrição e resultados do trabalho de investigadores das universidades de Copenhaga, College London e de Cambridge foram hoje divulgados na publicação Proceedings of the National Academy of Sciences.