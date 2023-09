Investidura de Feijóo no Governo espanhol chumbada

O parlamento de Espanha rejeitou esta quarta-feira, com uma maioria absoluta de 178 votos contra dos 350 deputados do país, a candidatura do presidente do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, a primeiro-ministro.

A votação da candidatura de Feijóo a líder do Governo, que esta quarta-feira teve o resultado previsto, atendendo ao que haviam dito todos os partidos, será repetida dentro de 48 horas, na sexta-feira, como prevê a Constituição espanhola, mas não se preveem mudanças para já.

O PP foi o partido mais votado nas eleições de 23 de julho e o Rei de Espanha, Felipe VI, indicou Feijóo como candidato a primeiro-ministro, com a investidura a ter de ser votada e aprovada pelo Congressos dos Deputados.

Se na sexta-feira se confirmar o fracasso da investidura de Feijóo, o Rei deverá indicar a seguir um novo candidato a primeiro-ministro, com o socialista Pedro Sánchez a afirmar repetidamente que está disponível e que tem condições para reunir os apoios necessários para ser reconduzido no cargo pelo parlamento.