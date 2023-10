Irão apoia e felicita milícias palestinianas pela ofensiva contra Israel

As autoridades iranianas manifestaram apoio e felicitaram as milícias palestinianas pela "orgulhosa" ofensiva contra Israel, lançada este sábado a partir da Faixa de Gaza e que causou a morte de 40 israelitas, divulgou a Europa Press.

"Felicitamos os mujahedines palestinianos por esta operação. Os defensores do templo e os mártires como Qasem Soleimani também estão com estes mujahedines(...) até à libertação da Palestina e de Jerusalém", disse Rahim Safavi, conselheiro do líder supremo iraniano Ali Khamenei, segundo a agência noticiosa iraniana ISNA, citada pela Europa Press.

Safavi referia-se a Soleimani, que foi morto em janeiro de 2020 num ataque dos Estados Unidos no Iraque e era então chefe da Força "Quds" da Guarda Revolucionária Iraniana.