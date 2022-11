Irão constrói míssil balístico supersónico

Um míssil balístico supersónico com capacidade de atingir "uma alta velocidade e manobrar dentro e fora da atmosfera" foi criado pelo Irão.



Segundo o comandante aeroespacial da Guarda Revolucionária, em declarações à agência noticiosa Tasnim, este míssil "vai atingir os avançados sistemas anti-míssil do inimigo e é um grande salto geracional no campo dos mísseis".

Segundo a Reuters, os mísseis supersónicos podem voar até cinco vezes mais rápido que a velocidade do som e numa trajetória complexa, o que os torna difíceis de intercetar.

Até ao momento, não há relatos de que um míssil deste tipo tenha sido testado pelo Irão. No entanto, as preocupações com os mísseis balísticos iranianos contribuíram para uma decisão norte-americana, em 2018, sob alçada de Donald Trump, de retirar o pacto nuclear que Teerão assinou com as potências mundiais em 2015.