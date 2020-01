Irão diz que "EUA não têm coragem para conflito”

Os Estados Unidos não têm coragem para entrar num conflito militar com o Irão, defendeu o chefe do exército do país.

"Num potencial conflito no futuro, que não penso que tenham coragem de levar a cabo, será claro onde os números cinco e dois pertencerão", afirmou o major general Abdolrahim Mousavi, em resposta na televisão do estado às ameaças de Trump de atingir 52 alvos no Irão.

Este domingo, o ministro da Informação e Telecomunicações Mohammad Javad Azari-Jahromi considerou Trump "um terrorista de fato". "Como o Estado Islâmico, como Hitler, como Genghis [Khan, imperador mongol do século XIII cujo império se estendia da Ásia à Europa]. Todos eles odeiam culturas. Trump é um terrorista de fato. Ele aprenderá história muito cedo e que NINGUÉM pode derrotar ‘a Grande Nação e Cultura Iranianas’".

Trump ameaçou atingir 52 alvos "de grande nível e importantes para o Irão e a cultura iraniana, e esses alvos, e o Irão, serão atingidos muito rápido e de forma muito dura". A ameaça foi feita pelo Twitter.



Seguiu-se ao escalar das tensões entre os dois países depois da morte do comandante das Forças Quds Qassem Soleimani, através de um ataque dos EUA em Bagdade.