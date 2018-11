Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irão diz que sanções norte-americanas violam resolução da ONU

Embaixador iraniano insistiu que se trata de "sanções ilegais" e que vão contra a carta e princípios fundadores das Nações Unidas.

Por Lusa | 18:02

O Irão pediu esta segunda-feira às Nações Unidas e aos seus membros uma "resposta coletiva" às "sanções ilegais" impostas pelos Estados Unidos, após a entrada em vigor do novo pacote de sanções adotadas por Washington.



"Esse comportamento irresponsável dos Estados Unidos requer uma resposta coletiva da comunidade internacional para defender o Estado de direito, impedir que se mine a diplomacia e proteger multilateralismo", disse o embaixador iraniano na ONU, Gholamali Khoshroo, numa carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres.



O embaixador recordou que o acordo nuclear selado em 2015 foi consagrado através de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU e sublinha que as medidas impostas por Washington "violam flagrantemente" esse documento.



A carta, divulgada pela delegação do Irão, argumenta que as Nações Unidas e os seus Estados membros devem por isso "resistir" às sanções e fazer com que os Estados Unidos prestem contas por esta ação.



O embaixador iraniano insistiu que se trata de "sanções ilegais" e que vão contra a carta e princípios fundadores das Nações Unidas, especialmente pela sua aplicação extraterritorial.



De acordo com Teerão, as medidas envolvem "discriminação contra civis" com base em seu país de residência ou nacionalidade e atacam a liberdade do comércio internacional.



As novas sanções dos EUA, que entraram em vigor esta segunda-feira, penalizam a venda de petróleo iraniano, as transações com o Banco Central e o setor portuário do país, na tentativa de aumentar a pressão económica sobre Teerão, após a decisão do Governo de Donald Trump de abandonar o pacto nuclear assinado em 2015.



Este acordo, aprovado pela administração norte-americana de Barack Obama, envolvia Irão, EUA e outras cinco potências (Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha), que continuam a apoiá-lo apesar da retirada de Washington.



A ONU também apoia a continuação do acordo, que permitiu o levantamento de parte das sanções internacionais ao Irão em troca do compromisso de Teerão de que o seu programa nuclear tem apenas fins pacíficos.