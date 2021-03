Irão enforca quatro homens que violaram mulher com marido a assistir

Quatro homens foram executados a mando de um tribunal da província oriental de Khorasan-Razaví, no Irão, depois de terem raptado um casal e violado uma mulher.Os homens, conhecidos como 'hienas de Fariman' (local onde ocorreram os crimes), foram identificados e capturados em diferentes partes do Irão.Segundo o jornal El Mundo, o casal caminhava na zona do Monte Dal, um dos locais mais conhecidos entre os praticantes de escalada, quando foi atacado. Depois de prenderem o homem, os agressores acabaram por violar a mulher à frente do marido. Abandonaram depois o local.Os sequestradores foram intercetados após uma denúncia às autoridades feita pelo próprio casal em outubro passado. A polícia acabou por deter quatro indivíduos que foram condenados à morte por enforcamento.