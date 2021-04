Irão jura vingança por sabotagem nuclear

O ataque, atribuído à Mossad mas não assumido oficialmente pelas autoridades israelitas, veio aumentar consideravelmente a tensão numa altura em que a comunidade internacional tenta negociar o regresso dos EUA e do Irão ao Acordo Nuclear de 2015.



O Irão acusou esta segunda-feira Israel pela “sabotagem terrorista” que no fim de semana provocou um incêndio no complexo nuclear de Natanz e jurou vingança.O ataque, atribuído à Mossad mas não assumido oficialmente pelas autoridades israelitas, veio aumentar consideravelmente a tensão numa altura em que a comunidade internacional tenta negociar o regresso dos EUA e do Irão ao Acordo Nuclear de 2015.

“Os sionistas quiseram vingar-se dos nossos progressos com vista a levantar as sanções, mas não cairemos na sua armadilha e não permitiremos que este ato de sabotagem afete as negociações nucleares. Mas iremos vingar-nos dos sionistas”, prometeu o MNE Javad Zarif.





Recorde-se que um problema elétrico causou no domingo uma explosão seguida de incêndio no complexo subterrâneo de Natanz, um dia depois da entrada em funcionamento das novas cascatas avançadas de enriquecimento de urânio. O incêndio não causou vítimas nem libertação de radiação, mas Teerão disse que “podia ter provocado um desastre”.





Um suspeito foi identificado e estava a ser procurado pelas autoridades iranianas. Os serviços de informação dos EUA acreditam que o ataque terá provocado um retrocesso de pelo menos nove meses no programa nuclear de Teerão.





O PM israelita Benjamin Netanyahu recusou confirmar se Israel está por detrás do ataque, mas garantiu que “nunca permitirá que o Irão tenha capacidade nuclear”.