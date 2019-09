Irão promete “destruição total” para quem atacar o país

A tensão no Golfo Pérsico sobe de tom após o ataque com drones contra duas refinarias, em Abqaiq e Khurais, da gigante petrolífera Aramco, na Arábia Saudita, há uma semana.O ataque ao maior exportador mundial de petróleo ecoou e as acusações – por parte da Arábia Saudita e Estados Unidos - de que teria sido o Irão o responsável pelo ataque - levaram a uma tomada de posição daquele país do Médio Oriente: a "destruição de qualquer agressor", independentemente da dimensão do ataque."Uma agressão limitada não permanecerá limitada. Vamos perseguir qualquer agressor", ameaçou Houssein Salami, chefe da Guarda Revolucionária do Irão, que acrescentou que vão avançar com "destruição total" a quem os atacar.Estas declarações surgem após Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ter aprovado na sexta-feira o envio de tropas norte-americanas para reforçar a defesa aérea e de mísseis da Arábia Saudita, após o ataque às refinarias. "Nunca permitiremos que uma guerra entre na nossa terra", disse Salami.O chefe da Guarda Revolucionária do Irão - um ramo de elite das forças armadas do país designado como organização terrorista pelos EUA - disse ainda que vão atingir quem cruzar as fronteiras iranianas. O Irão nega qualquer envolvimento no ataque que já foi reivindicado pelos rebeldes houthi do Iémen.O presidente iraniano Hassan Rouhani classificou os ataques como um ato recíproco do "povo iemenita" aos ataques contra o Iémen nos últimos anos.A tensão entre os EUA e o Irão aumentou desde que Trump abandonou um acordo que limita as atividades nucleares do Irão e estabeleceu novas sanções focadas principalmente no Banco Central iraniano.Os danos provocados nas instalações da Aramco afetaram o mercado petrolífero, com os preços dos combustíveis a escalarem.Em Portugal, já a partir de segunda-feira, os preços da gasolina simples sobem quatro cêntimos, passando para os 1,517 euros por litro. O gasóleo deve custar mais três cêntimos.Mohammad Javad Zarif, ministro dos Negócios Estrangeiros, anunciou através do Twitter que o Irão não ambiciona a guerra. No entanto, acrescenta, não hesitará em defender o seu povo e a Nação de um ataque.