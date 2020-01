Irão tem frota de golfinhos assassinos prontos a matar

Kamikaze" - também estes golfinhos são treinados para matar independemente dessa missão ser uma missão suicida.

Depois dos mísseis lançados contra duas bases americanas no Iraque, o Irão terá uma frota de golfinhos assassinos prontos a matar.Segundo avança o jornal britânico Mirror, tal como os pilotos de aviões japoneses que faziam missões suicidas contra navios inimigos na II Guerra Mundial - conhecidos por "Os mamíferos marinhos militares foram treinados para matar mergulhadores militares inimigos com arpões amarrados presos nas suas cabeças.Segundo a mesma fonte, esses mamíferos foram originalmente treinados na Rússia e teriam sido comprados pela República Islâmica em 2000.Alegadamente estes animais saberão a diferença entre submarinos russos e americanos pelo som dos seus sistemas de propulsão subaquática. Caso reconheçam o inimigo, nadam para os navios inimigos com explosivos subaquáticos presos aos seus corpos. A explosão acabaria por abrir buracos nos navios.