Irmãos de quatro e cinco anos morrem com a bisavó nos fogos da Califórnia

Melody, James e Emily ligaram a pedir ajuda antes de ficarem cercados pelas chamas.

12:50

O incêndio de Carr que tem consumido o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já fez pelo menos cinco mortos, entre eles uma bisavó e dois bisnetos. Melody Bledsoe, de 70 anos, e James e Emily de Roberts, de 5 e quatro, ao verem as chamas aproximarem-se cada vez mais da habitação em, em Redding, ligaram aos familiares a pedir ajuda mas já nada havia a fazer e os três acabaram por morrer em casa. Os corpos foram encontrados carbonizados.

Ed Bledsoe, marido de Melody, conta à rádio Capital Public os momentos de pânico vividos pela esposa e as duas crianças, à medida que o fogo se aproximava. O homem explica que tinha saído de casa para fazer uns recados e que, menos de uma hora depois, a mulher ligou a pedir ajuda.

"Tu tens de voltar agora! As chamas já chegaram à nossa casa!", relata Ed à rádio. O homem ainda tentou voltar, mas o fumo era tão espesso e as chamas tão altas que não havia maneira de conseguir passar.

Donald Kewley, amigo da família, conta que também ele tentou ajudar a idosa e os dois menores. Minutos após ter conseguido ligar para os três, a linha caiu. "Ainda os ouvi a gritar, completamente em pânico, a dizer que o fogo já tinha atingido a zona da porta dos fundos. As crianças só diziam 'Papá, papá, volta para casa!'".



Segundo Kewley, a família acreditava que a área não estava em perigo iminente e por isso ficaram em casa, sem se aperceberem da ameaça do avança das chamas. Melody não tinha carro e ficou sem meios de fuga.

Bledsoe e as duas crianças são três das cinco vítimas identificadas nos incêndios que já tirou a vida de um operador de máquinas e um bombeiro e deixou mais de uma dúzia de desaparecidos, de acordo com o jornal New York Times. Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas e Trump já declarou o estado de emergência.