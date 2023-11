Islândia em alerta com erupção vulcânica iminente. Registados dois mil sismos em 24 horas

A Islândia continua em alerta com a ameaça de uma erupção vulcânica. Entre sábado e domingo foram registados cerca de dois mil sismos em Grindavik, no sudoeste do país nórdico.Os abalos sentidos foram de pequena escala, com magnitude inferior a 2,9 na escala de Richter, informa a euronews.As pessoas começaram a ser retiradas de casa no início da semana e na quinta e sexta-feira foram autorizadas a regressar às habitações para recolher animais de estimação e objetos pessoais.A primeira-ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, garante que "nenhum país além da Islândia está melhor preparado para vulcões".As autoridades reforçam que mesmo que não se verifique nenhuma atividade vulcânica, é improvável que as pessoas retiradas de casa possam regressar tão cedo.O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido deixou alguns alertas para aqueles que viajam para a Islândia."Os terramotos aumentaram acima dos níveis normais na península de Reykjanes. Também o governo irlandês proibiu deslocações a Grindavik.Ainda assim, nenhum país impediu os viajantes de ir para a Islândia.