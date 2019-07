Israel pede "sanções imediatas" ao Irão assim que for quebrado acordo do nuclear

O primeiro-ministro de Israel pediu este domingo às potências mundiais que apliquem "sanções imediatas" ao Irão assim que for ultrapassado o nível de enriquecimento de urânio previsto pelo acordo nuclear, o que o país anunciou que aconteceria nas próximas horas.

Para Benjamin Netanyahu, o enriquecimento de urânio acima do limitado no acordo de 2015 só pode ter como objetivo a criação de bombas atómicas, pelo que os líderes ocidentais devem cumprir o combinado e impor sanções ao Irão "no preciso momento" em que os valores acordados forem ultrapassados.

O Irão confirmou hoje que começará "nas próximas horas" a enriquecer urânio a um nível proibido pelo acordo nuclear de 2015, referindo que só falta acertar alguns detalhes técnicos.