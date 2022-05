Israel recusa investigar assassinato da jornalista Shireen Abu Aqleh

Israel não irá iniciar investigações sobre o assassinato da jornalista Shireen Abu Aqleh. A polícia militar das Forças de Defesa de Israel aceitou as garantias das tropas israelitas, que afirmam não ter tido culpa. No entanto, de acordo com o The Guardian, o governo de Biden e o Conselho de Segurança da ONU pediram uma investigação transparente.

A decisão de não realizar investigações parte da polícia e surgiu um dia depois das autoridades israelitas afirmarem que deram o sinal verde para que nacionalistas judeus desfilassem pelo coração da principal via palestina em Jerusalém.

A jornalista era reconhecida em todo o mundo árabe pelos seus documentários para o canal Al Jazeera acerca das dificuldades da vida palestina sob o domínio israelita. A sua morte tem recebido ampla cobertura internacional.

Militares israelitas haviam divulgado, anteriormente, que não era possível identificar de onde veio a bala que matou Abu Aqleh. As autoridades da Palestina recusaram entregar a bala que acabou por ser recuperada para análise.

Segundo o jornal britânico, a alta comissária da ONU para os direitos humanos, Michelle Bachelet, apontou a falta de responsabilidade de Israel pelas mortes que ocorreram nos territórios ocupados.