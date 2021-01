Itália proíbe voos provenientes do Brasil devido à nova variante do coronavírus

A Itália suspendeu neste sábado os voos com origem no Brasil devido à nova estirpe da Covid-19 identificada naquele país.



A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde italiano.





"Assinei uma portaria que interdita voos do Brasil e proíbe a entrada em Itália de pessoas que tenham permanecido naquele país durante os últimos 14 dias", informou o ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, através da rede social Twitter."Qualquer pessoa que tenha estado nesse país e que já se encontre em Itália, deve submeter-se a um teste e contactar as autoridades sanitárias", precisou o ministro.

Está agora proibida a entrada de qualquer pessoa que tenha estado no país sul-americano nos últimos 14 dias.



O Reino Unido anunciou também esta quinta-feira a proibição de ligações aéreas de Portugal, Cabo Verde, assim como do Brasil e de outros países sul-americanos.



No dia seguinte, o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, justificou a decisão, afirmando que a medida pretende evitar que a nova estirpe detetada no Brasil afete o programa de vacinação contra a covid-19 no Reino Unido.

A Itália, um dos primeiros países europeus a ser fortemente afetado pela pandemia da doença covid-19, já contabiliza mais de 2,3 milhões de casos de infeção e mais de 81 mil mortos.