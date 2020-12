Itália suspende voos do Reino Unido devido a nova variante do coronavírus

"Como governo, temos o dever de proteger os italianos, por este motivo, depois de avisado o governo britânico, estamos prestes a assinar a ordem de suspensão dos voos com a Grã-Bretanha", disse o ministro, na conta oficial do Twitter.

Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il @MinisteroSalute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

