Já foram revelados os vencedores da Lotaria de Natal espanhola e pode haver portugueses premiados

O primeiro prémio é de 688 milhões de euros, quatro milhões por série, 400 mil euros por décimo. Segundo o El País, "após substrair os 40 mil euros de impostos o tesouro fica com 72 mil euros e o vencedor fica com 328 mil".





72 119 e o terceiro ao 19 517.

86 148 foi o número da sorte em Espanha. O vencedor do "El Gordo", o primeiro prémio da lotaria espanhola de Natal 2021 foi conhecido esta quarta-feira.A maior parte dos bilhetes com prémio foram vendidos em Madrid, na estação de Atocha. No entanto, há outros números que originaram prémios e que foram vendidos, para além da cidade de Madrid, em Ayamonte, junto à fronteira do Algarve com Espanha, em Las Palmas e em Santoña.O segundo prémio saiu ao número