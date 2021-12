Já há um tratamento contra a Covid-19 válido para a variante Ómicron

Este anticorpo monoclonal - o segundo a ser autorizado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde - é eficaz em pessoas com Covid-19 leve a moderado e que apresentam alto risco de desenvolver doença grave."Com base nos dados dos ensaios clínicos, o sotrovimabe é mais eficaz quando tomado durante os estágios iniciais da infecção e, portanto, a MHRA recomenda o uso o mais rápido possível e dentro de cinco dias do início dos sintomas. Ao contrário do molnupiravir, o sotrovimab é administrado por perfusão intravenosa durante 30 minutos. É aprovado para maiores de 12 anos e peso superior a 40kg", pode ler-se no comunicado do regulador britânico.