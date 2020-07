Jair Bolsonaro 'atacado' por ema no Palácio da Alvorada em Brasília

Jair Bolsonaro decidiu visitar os jardins do Palácio da Alvorada, local onde reside, em Brasília. Apesar de estar infetado com coronavírus, o presidente do Brasil quis ir alimentar os alimais típicos daquela localidade.



No entanto, Bolsonaro acabou por ser surpreendido com uma 'bicada' de uma ema, momento registado pelos fotografos que já se tornou viral nas redes sociais.

