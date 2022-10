Jaír Bolsonaro convoca Ministro da Justiça para boicotar eleições onde Lula da Silva é forte

Ministro da justiça brasileiro, Anderson Torres, foi convocado por Jair Bolsonaro, neste domingo, a colocar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas regiões em que Lula é mais forte, de forma a pôr em prática o plano de campanha bolsonarista.

Anderson Torres, um dos principais aliados do atual presidente brasileiro, tem um plano de mapas integrantes da campanha onde apontam as regiões do país em que Lula da Silva é mais forte.





Atualmente, a PRF - considerada a polícia apoiante bolsonarista - realizou uma série de operações pelo país focadas no transporte público de forma a atrasar ou até impedir a chegada do eleitores às urnas.De acordo com um estudo efetuado pela TV Globo, sabe-se que pelo menos foram realizadas cerca de 560 operações pela Polícia Rodociária Federal. Sendo que, 272 foram praticadas no Nordeste brasileiro, zona de grande influência política de Lula da Silva.

Este tipo de operação já tinha sido proibida pela Justiça Eleitoral no passado sábado, com o Partido dos Trabalhadores a exigir prisão de quem não cumprir essa regra. O partido liderado por Lula está a ponderar pedir ainda a prorrogação do prazo da votação.