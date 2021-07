Jair Bolsonaro internado em hospital devido a fortes dores abdominais

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deu entrada ao amanhecer desta quarta-feira nas urgências do Hospital das Forças Armadas, HFA, em Brasília, queixando-se de dores abdominais. Às 8 e 30 locais, 12 e 30 em Lisboa, o governante passava por exames detalhados para se tentar apurar o motivo das dores.

Àquela hora, o HFA não tinha ainda divulgado qualquer boletim médico sobre o estado do presidente. Apenas ministros ouvidos pela imprensa sob sigilo avançaram que Bolsonaro tinha sentido dores fortes no abdomen e o médico de plantão no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, tinha orientado o chefe de Estado a internar-se.

Após o internamento do presidente ter sido tornado público pela imprensa, a assessoria presidencial emitiu um curtíssimo comunicado dizendo que Bolsonaro tinha ido ao hospital para tentar acabar com uma crise de soluços que o atormenta há mais de uma semana. Mas pessoas que falaram com a imprensa no HFA confirmaram a informação dos ministros de que o governante deu entrada com dores fortes.

Jair Bolsonaro foi gravemente ferido em 6 de Setembro de 2018 com uma facada no abdomen durante um acto de rua da campanha presidencial, e depois disso teve de ser submetido a quatro cirurgias nessa região, mas não se sabe se as dores desta quarta-feira têm a ver com isso. Bolsonaro tinha marcada para esta quarta-feira uma importante reunião com os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso para tentar reduzir o clima de tensão política provocado por ele mesmo ao fazer ameaças à realização das presidenciais de 2022, mas o compromisso foi adiado após o internamento do governante.