João de Deus, o médium acusado de abusar de mais de 300 mulheres

Entre as mais de três centenas de acusações de abusos sexuais e violações, está a da filha.

Por Cátia Andrea Costa / SÁBADO | 21:28

"Vou fazer um trabalho espiritual contigo". Dalva Teixeira garante que esta foi uma das frases que o pai, o médium João de Deus, lhe disse na noite que a violou pela primeira vez, tinha então 10 anos. Quase quarenta anos depois, é uma das mais de 330 mulheres que acusam João Teixeira de Faria – o seu verdadeiro nome – de violação sexual e abuso. Um número que aumenta todos os dias, havendo histórias que remontam aos anos 80 do século passado. E que levaram a justiça de Góias a decretar a prisão preventiva do "espirita", revela a Sábado.

"Ele chegou à fazenda, pegou numa vela branca e disse-me para a marcar com uma unha. Eu fiz e ele revelou: ‘O pai vai ter que ficar contigo até o fogo atingir essa marca, vou fazer um trabalho espiritual contigo", relatou Dalva à revista Veja, explicando que a madrasta assistiu a toda a conversa. Já no quarto, explicou, o pai despiu-se e massajou o pénis pelo seu corpo. A criança terá dito que o pai a estava a magoar, mas a violação continuou. Os abusos, contou, ocorreram dos dez aos 14 anos, "em casa, no carro e durante viagens".

A primeira vez que Dalva denunciou o pai foi em 2016, mas um ano depois apareceu ao lado de João de Deus a negar os abusos. A mulher garante que só participou no vídeo por ter sido coagida pela defesa do médium mais famoso do Brasil.