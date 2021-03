Joe Biden cai três vezes na escada do avião

O presidente dos EUA tropeçou esta sexta-feira e caiu três vezes quando subia as escadas do avião presidencial Air Force One. O incidente alimentou especulações sobre o estado de saúde de Joe Biden, de 78 anos.









O presidente tropeçou a meio da escadaria e caiu mas levantou-se de novo rapidamente. Só que, poucos degraus acima, voltou a cair. Apoiado num joelho e não esquerda tentou levantar-se e caiu de novo. Mas pareceu estar bem e subiu o resto das escadas em passo rápido, voltando-se para fazer a continência antes de entrar no avião.

O incidente teve lugar no início da viagem que o levaria a Atlanta, para manter encontros com a comunidade asiática após o massacre no qual Robert Long, de 21 anos, matou oito pessoas em casas de massagens, seis delas mulheres asiáticas.





Biden é o mais velho de sempre a ser eleito para a presidência dos EUA e foi atacado repetidamente pelo rival, Donald Trump, de 74 anos, que o acusava de não ter condições de saúde para desempenhar o cargo.





“Está muito vento lá fora”, afirmou a porta-voz Karine Jean-Pierre, para explicar o incidente, garantindo que as quedas não tiveram consequências e que o presidente “está 100 por cento bem”.



PORMENORES

Visita palco de massacre



Joe Biden manteve esta sexta-feira encontros com líderes da comunidade asiática de Atlanta, palco de um massacre em casas de massagens. O autor do crime, Robert Long, era cliente habitual e lutava contra o vício do sexo. Membro de uma igreja Baptista, culpava-se por não conseguir manter a castidade.





100 milhões vacinados



O presidente Joe Biden anunciou esta sexta-feira que a meta de vacinar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias do seu mandato foi superada decorridos somente 58 dias desde que assumiu a presidência.