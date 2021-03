Biden define 4 de julho como ponto de viragem no combate à pandemia da Covid-19

O presidente Joe Biden afirmou-se optimista quanto à possibilidade de as celebrações do Dia da Independência dos EUA, a 4 de julho, assinalarem igualmente outra independência: a libertação da pandemia de coronavírus. No primeiro discurso proferido em horário nobre na TV desde que foi eleito, Biden afirmou na noite de quinta-feira que vai ordenar a todos os estados para, a partir de 1 de maio, tornarem todos os adultos, independentemente da idade, prioritários na hora de receber a vacina.









“Se fizermos isto unidos, a 4 de julho há uma boa possibilidade de família e amigos se poderem reunir para celebrar o Dia da Independência com um churrasco”, afirmou Biden.

O presidente anunciou que a prioridade nas vacinas, até agora ponderada em função da idade e das doenças preexistentes, deve ser abandonada, para vacinar o maior número de adultos rapidamente. A fasquia a atingir em maio é de 200 milhões de vacinados.





O combate à pandemia foi também esta sexta-feira um dos temas centrais da reunião por videoconferência entre Biden e os parceiros do Quad (Japão, Austrália e Índia). O quarteto prometeu investir mais na fabricação de vacinas, que tem na Índia o principal polo mundial. Mas a promessa esbarra, como a Índia sublinhou, com obstáculos como a proibição dos EUA de exportar materiais essenciais. Essa proibição compromete a concretização do fabrico, entre outras, da vacina da norte-americana Novavax.