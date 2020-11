Joe Biden confiante na vitória pede paciência até que todos os votos sejam contados

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, mostrou-se esta quarta-feira confiante na sua eleição como Presidente dos Estados Unidos e pediu paciência, recordando que vai demorar até que todos os votos sejam apurados.

"Sentimo-nos bem com o sítio onde estamos. Acreditamos que estamos no caminho para vencer esta eleição", afirmou Biden, 77 anos, falava pouco depois das 00h40 locais (05h40 em Lisboa), junto à sua sede de campanha, em Wilmington, no estado de Delaware, onde cresceu e pelo qual foi eleito senador.

O candidato garantiu ainda que vai vencer na Pensilvânia, considerado um dos estados-chave para determinar a eleição do próximo Presidente norte-americano.



Joe Biden recorreu ainda ao Twitter para reforçar que não é ele ou Donald Trump que vai escolher o vencedor da eleição. O candidato democrata receia que Trump esteja a preparar o anúncio de vitória antes da contagem de todos os votos, principalmente os votos por correspondência.





It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.