Jogador de rugby Kelly Meafua morre enquanto celebrava vitória do clube

O jogador de rugby, Kelly Meafua, de 32 anos, morreu na madrugada deste sábado após ter saltado de uma ponte no rio Tarn, no sul da França. Segundo o jornal The Guardian, o atleta encontrava-se a comemorar a vitória do seu clube, o Montauban Sapiac, contra o Narbonne.

A equipa onde jogava Meafua confirmou que, apesar dos esforços feitos por um colega que o tentou salvar, o jogador não resistiu e acabou por morrer. O clube divulgou um comunicado oficial e afirmou que Vaotoa, colega de equipa, foi levado para o hospital com hipotermia.

"Todo o clube está chocado e todos estão a pensar na sua esposa, filhos, companheiros de equipa e, em geral, todos os que amam o clube", dizia um comunicado oficial do clube.

Nascido em Samoa, Meafua mudou-se para a Nova Zelândia ainda jovem, iniciando a sua carreira no rugby aos 20 anos de idade. Nesta temporada, Meafua esteve presente em 24 jogos e marcou vários pontos para o Montauban.