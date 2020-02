Jogador vence Super Bowl e paga adoção de 100 cães

Derrick Nnadi conquistou, este domingo, a Super Bowl. Para celebrar a conquista, o campeão da liga norte-americana de futebol americano, que joga pelo Kansas City Chiefs, decidiu que vai pagar os custos de adoção de mais de cem cães que vivem num refúgio em Kansas.



De acordo com a BBC, cada adoção ronda os 135 euros, valor assumido por quem quer adotar o animal.







The perfect way to cap off this great season ?? https://t.co/k9KSt05gtt — Derrick Nnadi (@DerrickNnadi) February 3, 2020



Depois de vencer o prémio, o jogador fez saber que vai pagar a adoção de 109 cães que vivem no centro de abrigo. Um porta-voz do refúgio revelou que após o anúncio do atleta, já foram adotados 20 cães esta segunda-feira.



Wonderful https://t.co/qpBSTcQmgm — Derrick Nnadi (@DerrickNnadi) February 4, 2020



O principal objetivo desta atitude passa por impulsionar a ajuda e o apoio para com animais abandonados. A principal justificação para a atitude de Nnadi prende-se com o facto de o jogador querer ter tido um cão em criança, algo que nunca consegui.



"Durante a minha vida toda quis ter um cão e os meus pais nunca quiseram", revelou. O sonho só foi concretizado quando o jogador foi para a universidade. Foi nesta altura que Nnandi conheceu Rocky, de quem é inseparável.