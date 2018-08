Jogadores de futebol americano desafiam Trump com protestos durante hino nacional

Protestos contra a injustiça social e a violência policial contra os afro-americanos.

Numerosos jogadores da liga profissional de futebol americano (NFL) desafiaram esta sexta-feira o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com novos protestos durante o hino nacional no primeiro dia da pré-temporada do campeonato.

Ajoelhados, levantando os punhos, sentados nos bancos ou nos vestiários, os jogadores mantiveram protestos contra a injustiça social e a violência policial contra os afro-americanos.

Com os protestos, os jogadores não só desafiaram Trump, mas também a NFL, que estreia nesta temporada um novo regulamento para multar as equipas cujos membros se ajoelhem durante o hino nacional, apesar de poderem ficar no balneário até ao início da partida.