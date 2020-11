Jornal da Nova Zelândia coloca campanha de Natal portuguesa entre as melhores do ano

Um jornal da Nova Zelândia destacou os 10 melhores anúncios do Natal de 2020 até ao momento e, entre gigantes como a Coca-Cola ou a McDonald’s, está um anúncio português, lançado recentemente pela Bertrand Livreiros.Num ano marcado pela pandemia de Covid-19 que afeta todo o Mundo, este anúncio conta a história de uma menina que faz tudo o que está ao seu alcance para no dia 24 de dezembro poder abraçar o pai, um médico que tem estado na linha da frente na resposta ao novo coronavírus.As poucas falas ao longo dos dois minutos e meio que dura este anúncio ajudam a contextualizar a história, mas a verdade é que não são precisas para que a mensagem e a emoção desta história cheguem a quem a vê. "Não é preciso falar português para perceber a emoção deste anúncio", pode ler-se no The New Zealand Herald.A mensagem do anúncio é clara: "Este Natal vai ser diferente para que volte a ser igual". E o impacto também, é que desde que foi publicado no YouTube, a 12 de novembro, já soma mais de 75 mil visualizações.