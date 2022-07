Jornalista da BBC mente para conseguir polémica entrevista com Princesa Diana que "nunca mais será transmitida"

A BBC vai pagar uma indemnização à ex-ama dos Príncipes William e Harry por difamação usada para conseguir uma entrevista com a Princesa Diana, em 1995, onde diz a frase - que ainda hoje é conhecida - "éramos três neste casamento. Estava um pouco sobrelotado". A empresa vai pagar à ex-ama uma grande indemnização e ainda as despesas legais, mas o valor não foi revelado.Alexandra Pettifer, conhecida como Tiggy, recebeu um pedido de desculpas, no Supremo Tribunal, pelas alegações infundadas de que tinha tido um caso com o Príncipe Carlos e um alegado aborto. A sua acusação disse que as falsas alegações tinham causado "graves consequências pessoais".Foram entretanto encontradas provas de que o jornalista Martin Bashir tinha usado documentos falsos para ganhar a confiança de Diana e conseguir a polémica entrevista.Vista por 22,8 milhões de pessoas no Reino Unido e transmitida três anos após a separação do Príncipe Carlos e Diana, a entrevista foi descrita por comentadores na altura como uma "bomba" que destruiu a imagem de uma Família Real "contente, atenciosa e unida".A BBC disse, esta quinta-feira, que estava "extremamente arrependida pelos danos graves e prolongados" causados a Pettifer e à sua família após a emissão da entrevista.Numa declaração, lida em tribunal, a advogada da ama, Louise Prince, disse que as alegações tinham sido "muito sérias e totalmente infundadas. Estas alegações foram fabricadas". Como parte da declaração, a BBC disse aceitar integralmente que as declarações feitas sobre a ex-ama "eram totalmente infundadas, nunca deveriam ter sido feitas, e que a BBC não investigou, na altura, de forma adequada" como tinha sido conseguida a entrevista.Após a audiência em tribunal, o diretor-geral da BBC Tim Davie disse que a empresa pediu desculpa a Pettifer, ao Príncipe de Gales, e aos Príncipes William e Harry "pela forma como a Princesa Diana foi enganada e pelo impacto" que a entrevista teve nas suas vidas. E acrescentou: "Agora que sabemos da forma chocante como a entrevista foi obtida, decidi que a BBC nunca mais vai transmitir a entrevista".