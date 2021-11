Jornalista norte-americano arrisca prisão perpétua por terrorismo e sedição

Um jornalista norte-americano detido há vários meses pela junta militar em Myanmar (antiga Birmânia) foi acusado de terrorismo e sedição e arrisca pena de prisão perpétua, disse esta quarta-feira o seu advogado.

Danny Fenster, que foi preso quando tentava sair do país, em maio, é alvo de "duas acusações ao abrigo do artigo 50(a) da lei antiterrorismo e do artigo 124(a) do Código Penal", passíveis de pena perpétua, disse Than Zaw Aung à agência de notícias France-Presse (AFP).

Danny Fenster, de 37 anos, já enfrentava acusações por incitação à dissidência, associação ilegal e violação da lei de imigração.